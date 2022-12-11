高雄一名18歲蔡姓男子前年透過臉書認識未成年少女，去年相約見面後發生性行為，未料少女懷孕，其父母察覺女兒肚皮逐漸隆起，怒控告蔡並求償。刑事部分，蔡男遭判有期徒刑2年；民事部分，少女父母求償400萬元，經法院審酌，判蔡男須賠償少女及其父母共計60萬元。可上訴。

判決書指出，蔡姓男子2020年7月至8月間透過社群平台臉書認識當時就讀國中的少女，兩人分隔兩地透過網路交往，2021年間少女到高雄找蔡男，並在蔡男慫恿之下偷嘗禁果。

豈料，少女肚皮日漸隆起，被少女的父母發覺，其父母詢問之下才得知少女曾與蔡男發生性行為並導致懷孕，隨即帶少女墮胎，並報警向蔡男提出刑事告訴，同時向蔡男求償400萬元。

刑事部分，高雄地院審理時，蔡男坦承認識少女，2人在高雄一處旅館發生性行為，法官考量蔡男才剛滿18歲，年紀尚輕未能控制己身慾望犯案，審理過程均正視犯下的錯誤，給予其最低刑期猶嫌過重，故予以減刑，依對於未滿14歲之女子為性交罪，處有期徒刑2年。

民事部分，少女的父母認為，蔡男讓少女懷孕後，導致他們須離職全心照顧少女，蔡男甚至質疑孩子非他的，態度惡劣，其行為也已經嚴重侵害少女的性自主權以及他們的身心健康，依法求償共計400萬元。經高雄地院審理後，法官判蔡須各別賠償少女、少女父親、少女母親各30萬、15萬、15萬元。可上訴。