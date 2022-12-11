一名男網友表示，近日問女友農曆春節要不要和他一起回家過年，幫忙煮年夜飯、招呼親戚、拜祖先等，並要求她拿2萬元包紅包給他家親戚20個孩子1人1千元，強調未來兩人結婚，這些事她都必須要會做，女友氣炸當場提分手，他不滿地說，「這種女生根本不值得嫁到我家」，將其PO上網討拍，卻遭網友圍剿，「跟你分手剛好而已啦」。

原PO近日於臉書社團《匿名公社》指出，和女友交往半年、同居3個月，最近問女友農曆春節要不要跟他一起回家過年，幫忙煮年夜飯、招呼親戚、拜祖先等，他認為將來兩人結婚，這些事都要會做，「就當是來實習」。

原PO向女友表示，到他家過年可以拿到長輩的紅包，但拿到的紅包私下要再還給長輩，他還要求女友要包紅包給親戚小孩，每個人1千元，20個孩子大約2萬元，提醒女友，「這小錢妳不要省，這樣嫁過來大家才好相處，」女友聽完氣炸提分手。

原PO說，那天之後女友就搬去閨密家住，到現在都沒跟他聯絡，他氣得說，「連2萬都不肯拿出來，這種女人根本不值得嫁到我家，明明是她問題大，還在那邊跟我鬧脾氣，到底有什麼問題？」

貼文上線，網友一面倒砲轟原PO，「如果是真的，這種男人可以直接原地安樂死」、「是你問題比較大吧！憑什麼要人家付出不能收穫，跟你分手剛好而已啦」、「你當你家是豪門嗎？」、「我覺得你女友跟你在一起好有勇氣」、「憑實力單身就好！加油」、「你這個媽寶還是單身好了，別害人」。