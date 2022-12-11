英國一名罹患侵襲性白血病的少女，成為首例接受一種開創性療法且病情獲得緩解的患者，讓英國醫界大為振奮。

法新社報導，這名13歲患者名叫艾里莎（Alyssa），2021年確診罹患「T細胞急性淋巴性白血病」，但她的病情對化療和骨髓移植等常規治療毫無反應。

她因此加入倫敦「大奧蒙德街兒童醫院」（Great Ormond Street Hospital for Children, GOSH）一項新療法的臨床試驗，運用自健康志願者基因工程處理過的免疫細胞。

28天後，她的癌症病情獲得緩解，這讓她得以接受第2次骨髓移植來恢復免疫系統。

6個月後，艾里莎到在英格蘭城鎮列斯特（Leicester）家中「情況良好」，並接受追蹤護理。

大奧蒙德街兒童醫院今天發布聲明指出：「若沒有這種實驗性療法，艾里莎唯一的選擇就是緩和醫療。」

大奧蒙德街兒童醫院顧問齊沙（Robert Chiesa）表示，艾里莎病情好轉「非常不簡單」，但未來幾個月仍須追蹤確認結果。

急性淋巴性白血病是最常見的兒童癌症，會影響免疫系統中的B細胞和T細胞，這兩種細胞可對抗病毒和保護人體。

大奧蒙德街兒童醫院顧問免疫學家卡西姆（Waseem Qasim）說：「這是我們迄今最為複雜的細胞工程，為其他新療法鋪路，最終為罹病兒童創造更美好的未來。」

艾里莎在聲明中說，她是受到鼓勵才加入臨床試驗，這麼做不僅為了自己，也為其他孩童。

艾里莎的母親基歐娜（Kiona）補充說：「但願這能證明研究是有用的，且此一療法能提供給更多的孩子。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111211