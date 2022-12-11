疫情指揮中心今公布新增38例死亡個案，指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的死亡個案中，包含一例年僅40多歲的死亡個案，曾接種4劑疫苗，於12月5日確診、12月6日死亡，該個案本身具慢性精神疾病，12月5日居家快篩陽性，曾到醫療院所就醫判讀確診後，在家中採居家照護，但次日於居所死亡，死因為心肌梗塞與新冠肺炎。

莊人祥分析，今日新增本土疫情，已是連續三天較上周同期升溫，但本周總確診數與上周相比仍然持平，研判明天確診數還會再增加，因此短期內應看不到本土確診數低於萬例大關。

對於中國大陸疫情升溫，莊人祥也指出，目前從大陸來台的旅客約為整體入境人數的2％，以目前一天總共入境2萬人估算，單周頂多3000多人從大陸入境，推測對疫情影響較小，不過先前大陸要求出境旅客須附PCR證明，因此對過年前國內的疫情影響應不高。

至於疫情開始谷底反彈是否會影響指揮中心的降級計畫？莊人祥也說，今日上午已發新聞稿，澄清某媒體報導的指揮中心將於明年一月一日或農曆年前解散，相關訊息屬於誤傳，未來是否降級或解除得由行政院進行最後拍板。

莊人祥說，針對媒體報導的指揮中心可能在兩時間點解散的訊息為誤傳，請民眾勿輕信及轉傳，有關指揮中心的降級或解除，係由行政院政策決定，至於未來指揮中心能否解除，要根據新冠疫情流感化及防疫工作常規化而定，目前沒有具體時間。