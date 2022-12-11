大陸官方通報的染疫病例數持續下降，昨（10）日新增本土感染1萬0597例，包括確診2270例和無症狀感染8327例；無新增死亡病例。各省的感染人數也繼續降低，同日，廣東有2526例，其次為重慶1987例，北京1661例，其他省份皆降至700例以下。

儘管官方數據顯示疫情降溫，但各地醫院發熱門診卻是爆滿。陸媒「時代財經」報導，北京民航總醫院發熱門診前排起長龍，隊伍從門診門口蔓延至停車場內的大部分空間，有民眾說，「太慢了，至少得排1至2個小時才能進發熱門診，目測裡面也都是人」。

報導稱，有民眾連跑了北京4家設有發熱門診的定點醫院，都看不上病，他最後決定「回家吧，新康泰克（感冒藥名）很管用」。

報導指出，北京多家醫院所呈現的場景絕非個案，在微博、微信群等社交媒體平台上檢索都可發現，大陸多地多家醫院的發熱門診均出現大排長龍的情況。大陸中部某三甲醫院醫務工作者則說，普通病區也要接收陽性患者，目前醫生、護士也有感染，「我們科室的護理人員僅剩下2名沒有被感染」。

由於發熱門診爆滿，院內感染風險驟增，上海某三甲醫院院感專家呼籲，應實現更好的分診、輕症居家自癒，減少醫療擠兌，讓醫務人員集中精力救治重症患者。

為因應新冠患者就醫需求，大陸各地相繼開設發熱門診與公告相關門診清單。綜合陸媒報導，寧夏規定，所有二級以上醫院均須設置發熱門診，其他符合要求的醫療衛生機構也已逐步開設發熱門診。

成都昨日公布全市發熱門診（診室）名單，全市已開放326家發熱門診、診室及哨點，其中大部分24小時開放。濟南公告全市44家發熱門診開診現狀，並要求所有發熱門診未經同意，一律不得擅自停診，不得以「出現陽性病例」為由停診。福建福州、廈門、漳州、泉州等多省多地也陸續發布發熱門診資訊表。

另一方面，深圳衛健委今日宣布，即日起不再對來（返）深圳人員採取疫情核查防控措施。