合歡山看似陽光燦爛，不過武嶺至松雪樓路段位處背陽面，因低溫造成路面結冰，發生2起機車打滑事故。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

菲律賓籍男大學生騎機車打滑受傷，暖心警員拿外套讓他禦寒。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

入冬後東北季風持續增強，南投縣仁愛鄉台14甲線武嶺至松雪樓路段位處背陽面，近日低溫路面結冰，外界俗稱「水晶宮」，警方在現場放置三角錐警示，仍發生2起機車打滑事故，其中菲律賓籍男大學生等5人騎機車遊合歡山「犁田」受傷，等待救護車時他冷得直發抖，暖心警員脫下外套讓他禦寒。

海拔超過3000公尺的合歡山，入夜後氣溫已接近0度，其中台14甲線武嶺至松雪樓路段位處背陽面，水氣容易凝結成冰，10日清晨、11日清晨，山壁及路面都覆蓋一層薄冰，外界俗稱「水晶宮」，造成機車2名騎士陸續行經打滑「犁田」受傷事故。

據了解，菲律賓籍男大學生與5名同學騎機車遊合歡山，他行經水晶宮路段打滑「犁田」掛彩，同行同學嚇得報警， 翠峰派出所派員到場處理，看到「犁田」受傷的男大生等待救護車時，坐在地上凍得直發抖，暖心脫下自己的警用防風外套給他披上保暖。

警方指出，近日持續低溫，台14甲線水晶宮路段入夜後至太陽照射前，都可能有結冰情形，呼籲汽機車駕駛行經該路段應避免太靠山壁路側行駛，由於路寬縮減，駕駛人務必減速慢行，下坡時記得使用低速檔，避免重踩油門或煞車，以免失速打滑，以策安全。