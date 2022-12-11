侯友宜出席汐止、金山、萬里感恩茶會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（11）日出席汐止、金山、萬里區感恩茶會，除了感謝大家在選舉期間的全力協助，會永遠銘記在心，他也承諾，許多正在進行中的建設會加快速度，盡快促成實現，包含捷運汐東線，在選舉之後就立即與交通部展開後續進度的討論；至於汐止民生線未來雙北可以再溝通，多一條捷運對汐止沒有不好。

侯友宜出席汐止、金山、萬里感恩茶會。（王揚傑攝）

侯市長表示，因為有里長們過去共同的努力，不分大小事把市民託付的任務做好，在這次選舉中大家都能夠高票當選，雖然不免有一些遺珠之憾，不過相信所有人都仍會繼續來為這塊土地打拚，讓做事的人愈來愈多。

對於汐止捷運侯友宜強調，雙北可以再溝通，汐止民生線到底要不要做，汐民線對汐止來說多一個捷運沒有不好，汐東線可和汐民線搭配，而基隆捷運這一條要快速去做，因為對汐止這條廊道影響很大，可以拉到南港，這件事對汐止人很重要，所以他也向交通部長要求要趕快做。

侯友宜出席汐止、金山、萬里感恩茶會。（王揚傑攝）

至於金山、萬里則會配合當地近年完成的觀光建設，繼續來招商、規畫活動，帶動觀光人潮。大家在未來一起讓土地上的建設愈來愈好。