刑事局提醒假網拍真詐騙的手法。（刑事局提供）

詐騙集團利用民眾喜愛名牌精品包，特別是新穎或經典款往往一包難求，粉絲搶不到心儀的愛包，尋求代購或二手精品社團，容易誤陷臉書購物詐騙陷阱，匯出訂金卻苦等不到賣家寄來的愛包，警政署刑案數據統計資料顯示，自11月1日起，短短1個月，假網拍詐騙案件高達17件，其中包含Hermes、Chanel、LV、Gucci等品牌。

刑事警察局公布2起個案，其中25歲北部的林姓女藥師，11月底底在臉書社團【Chanel全新二手精品買賣交流】看到一名賣家，貼出有各式名牌包要出售的資訊，林女遂私訊對方看Chanel包狀況細節、討論價錢及匯款帳號，林女於確，立刻以網路銀行轉帳5萬元訂金到賣家指定帳戶，但對方收到匯款後隨即刪文人消失無蹤。

南部另一名35歲吳姓女子，也在臉書社團【二手名牌】看到一名賣家以價格3萬元出售一款LV包，吳女遂私訊對方查看包況及交易細節，並立刻匯款訂金3萬元給對方，吳女又在網路社團看到有人標記提醒此帳號遭盜用，才驚覺遇上詐騙進而報警。

刑事局提醒，近來民眾在臉書拍賣網站購物十分盛行，透過臉書購物易遇上一頁式廣告及社團購物詐騙，尤其是高單價精品、各類3C商品包括手機、藍芽耳機、平板、掃地機器人，以及遊戲周邊，像是switch主機及遊戲片，生活用品，像是球鞋、吹風機等。

此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾購買，當有民眾向其表示購買意願，歹徒再誘導民眾透過臉書或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號，消失無蹤。