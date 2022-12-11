【愛傳媒程富陽專欄】一場由復興崗文教基金會聯合退輔會及救國團三個單位，連續第五年共同籌辦名為「走過璀燦 — 懷念經國先生」紀念音樂會，將於明年（112）1月13日下午二時，假台北市大安森林公園的露天音樂臺隆重登場；正因為這日子，正是曾主政台灣政局20年，影響政經發展逾半世紀，且擔任總統達10年之久的蔣經國先生逝世35週年日。

這位幼青壯時曾在蘇聯待了12年，娶了蘇聯妻子，一度信仰馬列主義的國民黨總裁蔣中正之子，在1937年返回中國，即重新思考什麼主義才是圖存中國的真正途徑？最後，他毅然重新選擇了三民主義作為治國建國的方略。

可惜，那是個蔣中正及毛澤東雙雄爭鋒的時代，他「風流人物，且看今朝」的輝煌，還得從國民政府轉退台灣後，在1972任職中華民國行政院長，及1978年接任總統時談起；在短短的20年內，他推動島內十大建設，追求民主改革，帶領台灣登上「經濟奇蹟、政治奇蹟」的國際舞台上。

事實上，當前台灣備受國際矚目的台積電，恰恰正是1974年，時任行政院長的蔣經國鑑於能源危機對台灣的衝擊，特請當時的行政院祕書長費驊與經濟部部長孫運璿，邀請交通部電信總局局長方賢齊、美國無線電公司（RCA）微波研究室主任潘文淵等人討論台灣產業發展的新方向，進而提出建議發展積體電路的電子工業政策，使台灣工業政策從加工出口區式的勞力密集工業改變成科學園區式的技術密集，使積體電路的電子工業成為台灣國家公園的催生者。

除了促進台灣的經濟發展，經國先生更全力推動台灣的民主發展；他不遺餘力尋聘留美專業人才，更擴及台灣本土菁英及黨外人士；無論是拔擢台籍謝東閔任臺灣省政府主席，還是推薦台籍張豐緒選臺北市市長，或晉升台籍將領陳守山出任警備總部總司令，甚至當過民進黨黨主席的許信良，也都是領著中山獎學金到英國深造的；最後，他更讓台籍李登輝從他手中接過了權柄。

但35年過去了，遑論已淪為台灣在野國民黨紀念經國先生的聲音微弱了；連昔日從經國先生手中接受權力的台籍黨外人士，及今日享受執政權力的民進黨們，更望之如路人，避之如瘟疫；彷彿經國先生只剩下在大安森林公園露天音樂臺前，這批為他悼念魂歸來兮的三軍老兵、遺眷，及復興崗幹校的子弟們。

而這場紀念經國先生的音樂會，正是政工幹校19期的現任復興崗文教基金會董事長李天鐸，在5年前接任復興崗校友總會理事長時所發起的。音樂會無論導播、表演、佈置、主持、文宣、新聞發佈、甚至經費，大都由復興崗政校各期同學親自當綱操辦；誠如李董事長所言，復興崗子弟只是在用一個行動來呼喚，對一個曾經全心建設台灣進步提昇的領袖；用音樂會的方式，來追念這位昔日全心呵護台灣成長的大家長；更是用歌聲來告訴自己，身為一個黃埔或復興崗人，需具備一份「吃果子就要拜樹頭」的情義。

我於日前，看到李天鐸董事長在一篇《誰還記得先總統 蔣經國先生》的撰文中說到：「每年的1月13日，無論風雨多大？不管經費多麼拮据？我們和經國先生的音樂有約，都將不見不散，不僅復興崗人，更歡迎大家一起來！」也許，他是想用歌聲來告訴自己，身為一個黃埔或復興崗人，就勢必具備一份「吃果子就要拜樹頭」的情義。

我必須承認，我的確受到感動，我迅速在募捐的單子填下金額，跑了趟郵局，希望微薄的拋磚之力，能讓如此深情有義的活動延續茁壯。據悉，這場音樂會將較往年更為多元豐富；我想，何不讓我們在明年的1月13日，大家攜手到台北市大安森林公園的露天音樂臺前，一起來見證那份許久不見的心靈悸動！

作者為退役上校

照片來源：音樂會海報截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。