未來一周冷空氣南下，氣溫不斷下降，周末甚至可能寒流報到，對此家醫科醫師許書華提醒，如果本身為三高族群或患有心血管疾病，一定要定時按照醫囑服藥、量血壓，並分享了4種保暖神招，包含戴手套、溫水泡腳、多喝溫水等。

許書華在臉書粉專發文表示，氣溫變化容易誘發血管收縮合併血壓的不穩定，讓硬化的血管斑塊剝落，造成急性血栓，導致中風或心肌梗塞風險上升，因此她提醒三高族群或是患有心血管疾病者，每天都要量血壓、依照醫囑規律服藥，把三高控制好，此外也要特別注意保暖，並分享了4個保暖神招。

●睡前可以先把保暖衣物放在床邊，早上起床時不要急，先在被窩裡動一動，接著添加衣物後再緩緩下床，讓體溫變化不要太大。

●天氣冷血液循環會變差，使末梢血管收縮，手腳容易冰冷。許書華建議可以戴手套、穿襪子保暖手腳，平時也要規律運動，讓身體循環良好，睡前還可以泡溫水暖腳，腳暖和了身體也會跟著暖和。

●適度補充溫水，暖身也暖心，因為水分不足會使血液黏稠度增加，讓心肌梗塞、中風風險上升。

●有糖尿病、周邊血管疾病、對溫度或痛覺較遲鈍的患者，在使用熱水袋、暖暖包保暖時，不要直接貼在皮膚，隔著衣服比較好，可以避免長時間擺放在同一部位造成燙傷。