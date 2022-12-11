準台北市長蔣萬安小內閣名單，備受外界關注。蔣萬安預計12日將先公布10名左右小內閣，北市都發局長黃一平及工務局長林志峯原先傳出留任，但林志峯考量家庭因素不留任，工務局長將由黃一平接任。

據了解，林志峯今年10月將從工務局長轉任參事，並代理工務局長，從政務官轉為事務官，因為家庭因素關係，打算2年後就要退休，認為做2年再換手會影響業務銜接，因此對局長一職意願不大。

林志峯日前接受本報電訪時稱，事務官也可以做，不一定要做政務官，什麼位子都可以做事，「局長做過就好了」。

黃一平曾任台北市都發局主秘、工務局副局長、新工處長，退休後短暫到台船環海風電公司擔任籌備辦公室主任，再到新北市政府擔任城鄉局長，最後回到北市都發局擔任局長，內部風評很好，沒有長官架子，且處理府會手段圓融。

據了解，明日蔣萬安會公布副市長李四川，局處長則以專業導向為主，公布工務、交通、財政體系局長，人數約10人，包括前環保署水質保護處長吳盛忠則回任環保局長。

另外，媒體人羅旺哲將擔任發言人、民政局長確定為資深市議員陳永德，但不會出現在第一波名單中。

蔣萬安團隊發言人鄭世維回應，蔣萬安用人唯才、專業考量，一切以明天公布為準，絕對會有亮點。