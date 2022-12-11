陳冠霖（左）一歸隊就換和華千涵（右）談戀愛。（三立提供）

「台8男神」陳冠霖《一家團圓》劇情轉變，他的角色「至誠」消失了一陣子，陳冠霖也趁此在家陪媽媽，樂於當孝子。而在劇中演他妻子「雅卉」的李燕，也因為自創品牌事業忙碌，宣告不再回8點檔拍戲。這對CP的消失，讓死忠鐵粉相當不滿，寫信給電視台長官懇求讓2人歸隊，信中寫道「我們最關鍵的男女主角，最愛的至誠雅卉是不是也該幸福重逢？我要真正的《一家團圓》！」而隨著陳冠霖消失，電視台也表示臉書的互動率明顯降低。

陳冠霖對於粉絲的愛護，開玩笑地說：「我自己買了很多的網軍，要學基努李維下跪，感謝網友的支持。」他日前終於歸隊，為戲拼命，不僅拍打戲閃到腰，還連拍三天，期間只回家三個小時，三天加起來才睡四個小時。陳冠霖分享放假期間除了陪媽媽，他的兒子現在在外縣市念書，他形容自己是國光號司機，週六開車接他回家，禮拜天再送他學校，超黏兒子的他表示自己心甘情願。

隨著他歸隊劇情也有轉向，他的前女友（華千涵飾）帶了個女兒現身，陳冠霖笑說換人談戀愛的感覺很好；華千涵透露自己沒有辦法陪小孩玩，重擔就落在陳冠霖身上。身為孩子王的陳冠霖身和童星「感情」進展神速，童星第2天就直呼他「冠霖寶貝」。