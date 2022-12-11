台東縣政府11日舉辦金馨獎頒獎典禮，共181位志工、11個志工團隊獲獎。（蔡旻妤攝）

台東縣政府11日舉辦金馨獎頒獎典禮，共181位志工、11個志工團隊獲獎。（蔡旻妤攝）

台東縣政府11日舉辦金馨獎頒獎典禮，總共有181位志工、11個志工團隊獲獎。其中獲銀質獎75歲的張石堂，總服務時數高達1萬4982小時，他先後在殘障協會、衛生福利部台東醫院服務，每天清晨6點半出門、下午5點多返家，他卻說「不覺得辛苦，能幫助別人就感到快樂。」

原從事土木建築業的張石堂在13年前退休，便至殘障協會及台東醫院當志工服務長輩，這樣服務了十多年，每天清晨6點半就出門、下午5點返家，每天工作8到9小時卻不覺得累，他說能幫助別人令他欣慰又開心。

張石堂自豪地說，他當志工發現身體變得健康、也沒有三高、不需要吃藥，呼籲更多人一起投入志工行列。他說，服務期間接觸到更多人，幫助別人也幫助自己。

台東縣金馨獎自1997年舉辦第1屆迄今已25年，從第1屆僅50隊志工隊至今已有189隊，參與人數達7349人，今年181位志工、11個志工團隊獲獎，並頒發感謝狀29家榮譽卡特約商，且志工隊中65歲以上占3分之1，代表只要有心，年齡不是問題。

台東縣長饒慶鈴感謝所有志工付出，將持續規畫更加完善的志工制度，依不同需求招募具專業服務背景志工加入，打造公私協力、友善宜居的幸福台東。