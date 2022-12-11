劉道玄化身愛心大使義賣耶誕餐盒。（紅心字會提供）

有「BL男神」封號的演員劉道玄，化身紅心字會聖誕愛心大使，結合老字號甜點店「 KOBE Sweets Cafe 神戶果実」聯手做公益，義賣KOBE耶誕餐盒，幫助紅心字會的弱勢家庭募集營養餐費，寒冬送暖，讓他們三餐不挨餓。活動現場，劉道玄才剛現身，準備把要義賣的甜點放入包裝袋中，立刻被現場粉絲迅速搶購，短短不到20分鐘，100份義賣餐盒就完售，替紅心字會募到3萬元善款，整個現場充滿暖暖的愛心氣息。

劉道玄高中讀的是餐飲科，他說以前就會做餅乾、麵包和蛋糕，對自己的手藝算是有信心，曾經還靠著手作的提拉米蘇，感動交往對象，順利挽回原本已經結束的戀情；他平時也會自己手沖咖啡，每當睡醒或是心情不好，就會來上一杯。

36歲的他表示，已經3年沒有談戀愛了，目前以拚事業為重，預計40歲才會考慮成家，希望未來能找到彼此有信任感、可以相互分享生活的對象；他也透露自己欣賞的異性外型是劉亦菲這一型。

談起公益，劉道玄說，很能體會這些弱勢家庭的遭遇，因為大部分的弱勢都是突然遭逢變故或是因社會環境因素造成的，不僅是自己生活過得艱辛，連家人、子女也一起困難。他回想起自己在追逐夢想的過程中，也遇過許多困難和阻礙，被人誆騙過，曾一度懷疑過自己；低潮時期，只能餓著肚子省吃儉用，打地鋪或睡沙發，辛苦經歷連自己熬都不容易了，更何況這些弱勢家庭中有老有小；這次替紅心字會做公益，他很感恩能受到許多人的幫助，期許大家一起努力成為彼此的助力。

學生時期的劉道玄，就熱愛跳舞，經老師提拔，成為了蔡依林、林俊傑等大明星的舞者；畢業後曾擔任節目外景主持，2019年赴大陸發展，短短2年時間就接演多部作品，創造不錯成績，後因身體過勞，不讓家人擔心，決定調整心態，放慢腳步，目前已經累計超過拍攝20多部影視作品，去年他演出BL電影《小光》，是gagaoolala平台成立以來最高播放量的同志電影。

劉道玄說，他最近剛拍完一部文藝類型的電影，演一個新婚爸爸，剛好感受到社會的壓力，與中年面對事情的轉念和看法，覺得人是一個很矛盾，但又是很奇妙的意識連結生活體。他開設的網路頻道，第一季的閱讀量就破百萬觸及，現第二季剛結束，明年預計規劃出版第二本個人創作寫真，也構想要推出自己作詞作曲的單曲，目前有幾部電視劇及電影，都在積極洽談中。他說，演員一直是他最愛做的事情，希望能讓大家看到他不同以往的轉變與演出。