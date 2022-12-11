IP指標股世芯-KY（3661）營收創新高，獲得大型投顧機構青睞，中信投顧重申給予世芯-KY「買進」投資評等，且目標價高居四位數，未來是否登上千金寶座，是市場近期話題之一。

投顧研究機構指出，世芯-KY美系客戶訂單延後出貨效應，11月營收月增43％、年增108％，創單月新高，營運能見度佳。若以10、11月平均月營收約15億元，經營管理階層指引12月營運動能優於11月推估，第四季營收將小幅優於預期。

車用高效能運算（HPC）方面，世芯-KY近期切入車廠自研自駕晶片與汽車資料中心特殊應用晶片（ASIC）設計商機，獲國際車廠接觸，並贏得一些設計案，預期最快將於明年小幅貢獻NRE營收，量產最快於2024年下半年起貢獻，成為另一股成長動能。

投顧法人說明，世芯-KY除掌握供應鏈突破、北美資料中心客戶人工智慧（AI）量產動能直至明年等利多，其大陸業務疑慮消散，目前僅有一大陸客戶、一設計案需向美方申請許可，對公司全年營收比重低於1％～2％，使明年成長格局轉佳，且新興的車用HPC題材可望最快於明年底至2024年起接棒貢獻，法人重申對世芯-KY「買進」投資評等，建議旗下客戶積極偏多操作，目標價1,130元。