英格蘭芒特(右)在禁區被法國小賀南德茲撞倒。（美聯社）

衛冕軍法國在8強戰2比1擊退英格蘭，雖然獲得兩次12碼罰球機會，英格蘭前鋒肯恩（Harry Kane）第2球踢歪飛越門框而錯失追平機會。法國中場拉比歐（Adrien Rabiot）認為那球本來就是「不義之財」，肯恩沒有踢進那一球是「正義彰顯」。

拉比歐說：「首先，我不確定那是一次犯規，我們看過幾百次那樣的動作都沒判罰球，我想今晚的判決有點含混不清，但我們不會糾結在此。當然他踢丟的時候我們很高興，這是正義，因為根本不該罰球。有時候你需要一點運氣才能成功，我們今晚有運氣，一切都水到渠成，我們很驕傲打進4強。」法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）也被拍到在肯恩射失12碼之後開心大笑。

此戰的巴西籍裁判桑佩奧（Wilton Sampaio）遭到嚴厲批評，除了輸球的英格蘭不滿他漏判薩卡（Bukayo Saka）被犯規，贏球的法國則是認為他判兩次罰球給英格蘭太離譜。英國球評奈維爾（Gary Neville）在英媒ITV痛罵：「那個裁判是個笑話，我沒有說這是英格蘭輸球的原因，這是藉口，但他真的是很糟糕的裁判。」

法國的防守相當有侵略性，英格蘭其實有機會拿到3次罰球，但是桑佩奧的判決飄忽不定，肯恩罰丟的那一次是英格蘭中場芒特（Mason Mount）被法國後衛小賀南德茲（Theo Hernandez）犯規，經過VAR影像助理拿到的罰球。總教練德尚（Didier Deschamps）賽後坦承確實有運氣成分，他對於防守端送出兩次罰球有些不滿，同時稱讚球員還是齊心協力守住領先。雖然英格蘭58%控球率勝過法國，德尚指出「每場8強賽事的獲勝者，在控球方面都不佔優勢」，摩洛哥甚至只有26%控球率就扳倒葡萄牙。