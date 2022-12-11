政壇風波不斷，尤其以前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦論文涉及抄襲遭撤銷引發軒然大波，指導教授、現國安局長陳明通也遭千夫所指。民進黨立委邱志偉撰文回憶研究所求學，以及陳明通指導論文的過程，表示陳非常細心且研究傑出，「我從不忘師恩，也希望外界許多不實的影射、錯誤的傳言，皆能夠盡早結束。」

邱志偉表示，這陣子外界對於台大國發所論文風波的討論，讓他回想起24年前，1998年入學台大研究所的點滴。當年因為美中台三角關係正熱，台灣也興起了中國研究熱潮，而台灣大學三民主義研究所，也就是現今的國發所，當時是中國研究的重鎮之一，他也有幸從100多位考生中脫穎而出，錄取三研所大陸組。

邱志偉說，在入學前他並不認識陳明通，不過當年上課的老師，皆為各領域的一時之選。他曾受業於洪鎌德、郭建中、周繼祥以及陳明通，從中共黨史、馬克思主義、中國研究、兩岸關係研究、國際關係研究等課程，嚴謹豐富的內容及設計，使他收穫非常多。

對於陳明通，邱志偉回憶，陳明通在地方派系研究上相當傑出，但同時，也深耕當年還屬新崛起領域的中國研究。加上對陳上課內容感到相當契合，因此自然的選擇陳明通作為指導教授。他相當關心學生，在撰寫論文期間，每週都必須和老師meeting，論文草稿陳都非常細心提供各種修改建議。但一次次的修正論文，確實也讓問題意識更明確、內容更加嚴謹，分析架構更加清晰。

邱志偉指出，當時畢業須經過兩個階段，先通過研究計畫口試，也就是從問題意識到文獻回顧的章節撰寫完畢，通過口試，修改到口試委員同意後，才可繼續撰寫後續的章節。我在通過計畫口試後，蝸居研究室九個月的時間，經常徹夜未眠，就直接在研究室過夜。最終才完成〈90年代後期美日中三角關係之研究〉的碩士論文，並以當年相當新穎的戰略三角理論，分析美日中的三邊關係。

邱志偉說明，他2000年畢業時，三研所正式改名為國家發展研究所，我也因此成了更名後國發所的第一位畢業生。在就讀研究所的這段時間，我仍相當感謝陳明通老師的指導與協助，讓我能在中國研究打下不錯的基礎，並且順利完成7章17節，共計185頁、9萬餘字的碩士論文。而畢業後順利考取中山大學大陸研究所，繼續攻讀博士學位。

他表示，當年台灣大學的離校手續，僅有規範要繳交碩士論文紙本，並沒有電子論文的要求。經查現在的臺灣博碩士論文知識加值系統，是自2010年才上線，但在他唸台大研究所的年代，並沒有這樣的電子論文系統。畢業時，均按照台灣大學離校手續規定，繳交紙本畢業論文，在國家圖書館皆可查詢（索書號：570 001M：2 89-3〉絕無所謂173位論文不公開的說法。

最後，他還是要說，當年認識陳明通時，他並無任何官職，僅是單純的台大教授。根據臺灣博碩士論文知識加值系統資料顯示，陳明通自1995年指導學生論文後，他是陳的第12位指導畢業學生。至今，他依然相當感謝陳明通的指導，尤其是對論文撰寫過程給予相當多建議，令他獲益良多。「我從不忘師恩，也希望外界許多不實的影射、錯誤的傳言，皆能夠盡早結束。」