《中天新聞台》2020年申請換發執照時，遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，引起各界爭議。2020年12月11日深夜，旺旺集團董事長蔡衍明與中天新聞員工們一同倒數，隔天馬上轉戰網路，持續秉持「真道理性、真愛台灣」的信念為民喉舌，至今（11）日中天被關台已屆滿2年，蔡衍明感謝所有同仁的信念與堅持，強調旺中媒體集團會持續追蹤報導所有不公不義，為新聞自由嚴格把關，高呼「獨裁政府雖然關的了電視台，卻永遠封不住民心正道！」

蔡衍明今日在臉書表示，台灣是他出生、成長及賺到第一桶金的家鄉，大陸市場則成就了旺旺事業的茁壯，他親身體驗台灣與大陸不同的制度，經歷兩岸的經濟起飛與繁榮，堅信只有兩岸好，台灣才會更好，「兩岸同胞都是我的衣食父母，我很感恩也很惜福。」

「關台兩年來，台灣民眾一波波的覺醒，風起雲湧！獨裁政府雖然關的了電視台，卻永遠封不住民心正道！」蔡衍明指出，2008年時，他在因緣際會下投入媒體業，始終誠摯盼望兩岸同胞能進一步互相瞭解、互相體諒、互相信任，促成兩岸永久和平共處及兩岸融合大團結的未來，協助台灣人民追求過好日子。

蔡衍明說，中天被關台已屆滿2年，但中天新聞台全體同仁的信念與堅持，為台灣人民保存了無畏強權、堅守真相、公正客觀的新聞台，所有全民關切的政府貪汙舞弊、獨裁徇私的監督報導，民眾都可以在中天新聞台獲得最真實、最客觀與最完整的播報，「感謝中天新聞台全體同仁，更致上最誠摯的敬意！」

「旺中媒體集團絕對不會對不起台灣！」蔡衍明強調，旺中媒體所有同仁未來依然會秉持「真道理性、真愛台灣」的信念，不分藍、綠、白，持續追擊報導所有不公不義，「為台灣民眾監督政府、為人民的新聞自由嚴格把關！永不退卻！旺旺中時媒體同仁們，大家加油！」