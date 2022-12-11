前美女主播蕭彤雯過去在新聞台時，就因34E豐滿上圍不小心遮住地圖上的台灣，被封為「遮台灣主播」，如今48歲的她育有一雙兒女，身材依舊火辣纖細，近日她參加母校北一女傳統活動「三十重聚」，身為主持人的她重新穿上當年制服，凍齡外貌竟與當年幾乎沒有區別，讓不少粉絲驚呼「這校花太正了」。

蕭彤雯在臉書表示，高中畢業30年，她為母校「三十重聚」擔任主持人，因此穿上繡著當年學號的綠制服，然而跟學妹借來的制服裙太長，讓她搭起來非常苦惱，直喊「看起來太不像我了」。沒想到，後來閨密幫她在商店相中一件百褶裙，一換上身後竟毫無違和感：「真的完完全全就是我當年穿制服的樣子啊，當年它就是這麼短，短到有點飛飛的～」

蕭彤雯說道，昨晚在家中試穿時，兒子「瓜瓜」還跑來抱住她說：「媽媽好可愛」，於是母子便留下一張溫馨合照，之後，她也忍不住感慨：「上一次穿這套制服時，怎麼想得到30年後還會再穿一次呢！難得也珍貴。」

蕭彤雯時隔30年重新穿起北一女制服，內心百感交集。(圖/蕭彤雯 FB)

照片曝光後，粉絲紛紛誇獎起蕭彤雯的凍齡美貌，直喊：「不妙呀！這位高中妹不是有點正，是非常正！」、「這樣的裙子長度才是青春洋溢啊」、「膝上20公分，標準配備」、「現在也是甜美可愛動人的北一女」、「身材維持得一級棒，美麗與智慧兼具」。