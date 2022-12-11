後疫情時代回歸正常生活商機拉開帷幕，里昂證券指出，台灣便利商店第三季起客流量回溫，表示內需消費開始回溫，強勁消費力料將延續到明年，加上原物料下跌，同步看好統一超（2912）與統一（1216）受惠空間，給予「優於大盤」投資評等。

受惠台灣對疫情放寬管制措施，私人部門支出復甦，台灣的實質GDP第三季年增4.01％，反彈相當強勁，里昂認為，由於台灣持續緊縮貨幣政策，加上勞動市場強勁，通膨壓力相對較低，有望支撐私人消費支出從本季到明年持續成長。

實體零售店客流量強勁復甦，是主要的驅動力，從7-Eleven與寶雅逐月的每日店銷售額（PSD）可見端倪。除了來客量顯著回升外，里昂證券認為，內需消費族群的毛利率也會從本季起加溫，像是統一超擁有產品組合優化的強項，有利毛利率表現，原物料價格下跌使成本壓力減輕，則有利統一的毛利率走勢。

在兩大投資選項中，里昂證券較看好統一超前景。里昂證券說明，統一超可受惠台灣與菲律賓重新開放、回歸正常生活的消費力，而且受當地貨幣貶值的衝擊也較少，給予300元推測合理股價。