有些人個性坦率，想念會直接表現出來，讓對方清楚感受到自己的心意，但有些人就算再想念，會不希望干涉對方生活，而克制自己，《星座好朋友》運勢專欄指出，水瓶座、雙子座、摩羯座寧可壓抑住自己的思念，也不願意主動約對方見面，這時會選擇偷偷想著對方，不讓對方知道。

▍水瓶座

水瓶座就算很想念一個人，也不會主動和對方要求見面，認為這樣默默地想，也許會比見到面還要更開心，他們不喜歡去干擾對方生活，也不知道要用什麼立場去約對方，但如果太過於主動積極，可能會被對方拒絕，所以他們寧願不去打擾對方，自己偷偷想念就好。

▍雙子座

雙子座不主動見面，是因為他們不太會對別人主動，非要人家主動邀約，才肯去見面，其實是因為心裡有某一些擔憂，深知自己處於被動，可能無法進一步甚至失去對方，但他們還是會繼續這樣做，覺得主動和對方見面，自己會變得沒地位，所以會偷偷躲起來、想著對方。

▍摩羯座

摩羯座平時低調，他們擅長克制自己的衝動，當想念對方時，會努力克制自己不去想，絕不會主動去找對方，一方面覺得干擾別人生活，可能不會帶來好結局，寧可悄悄躲起來，在他們的心裡反而覺得比較踏實。