酷聖石「嗨！角落小夥伴」不只能在糕體嘗到焦糖布丁風味冰淇淋，上面角色也以香草、巧克力等5種風味冰淇淋製成，1680元。（酷聖石提供）

85度C「巧克力平安夜」（中下）將糕體從裡到外都打造為巧克力盛宴，6吋500元。另兩個為「歡樂薑餅屋」（左）、「聖誕嘉年華」。（85度C提供）

星巴克「長條提拉米蘇」層次豐富呈現質感風味，480元。（星巴克提供）

有感於疫情常態化和送禮市場回溫，連鎖品牌瞄準耶誕商機推繽紛造型或經典不敗糕點。據外部市調統計，消費者過節買蛋糕最愛綿軟口感，受歡迎口味由巧克力以近4成比例摘冠，其次是芋泥、水果等；而冰淇淋蛋糕也頗年輕族群喜愛，儘管冬天寒冷，仍有逾5成人享受待在溫暖室內吃冰的快感，讓耶誕糕點買氣有望較去年成長1至2成以上。

近期走進85度C就能看見門店陸續換上色彩鮮豔的耶誕裝飾，就連蛋糕櫃上也陳列一系列主題蛋糕，主打款包含「巧克力平安夜」，以麋鹿、耶誕樹和Q版耶誕老人做設計，主體為巧克力戚風蛋糕和巧克力慕斯，咬一口就能讓舌尖包覆在濃郁可可裡頭，至25日前買主題切片蛋糕第二件8折，品牌預估今年耶誕檔期可賣出25萬個蛋糕，銷售金額上看2700萬。

星巴克也為迎戰耶誕，備貨量相較去年多了1成，其中經典「長條提拉米蘇」也很受青睞，將刷過咖啡酒糖液的海綿蛋糕夾入瑪斯卡邦乳酪，整體口感滑順、奶香十足，最後做出波浪紋路再撒上可可粉，整體口感多層次，成熟風味適合做為派對甜點。

冰淇淋蛋糕同樣選擇多元，酷聖石與人氣插畫合作推「嗨！角落小夥伴」蛋糕，使用焦糖布丁風味冰淇淋拌入黑巧克力液，底層佐以海綿蛋糕，上頭則擺放以5口味冰淇淋製成的經典角色，訴求香濃綿密滋味，即起至1月15日買全品項蛋糕享9折，會員享88折。哈根達斯則推限定款「歡樂假期」，以小巧可愛的耶誕樹和俏皮薑餅人點綴表面，搭覆盆子雪酪、紅絲絨起司蛋糕和草莓冰淇淋，酸甜好入口也為聚會添儀式感。