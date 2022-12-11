東北季風影響，氣象局發布基隆、新北豪雨，台北、宜蘭大雨特報，今（11日）基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭、新北地區及台北市山區有局部大雨發生機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。並且本周有2階段降溫，周三至周四清晨東北季風更強，北部以外地區也降溫，中部高溫僅20度，周六另一波冷空氣南下，強度比過去都還要強，全台有感。

氣象局發布基隆、新北豪雨，台北、宜蘭大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（11日）東北季風的強度再增強，各地溫度將比昨天再低一點，白天高溫北部及東北部約17到19度，台南至台中及花東約22到25度，高屏26至28度，北台灣整天都較濕涼，其他地方早晚也偏涼；北部及東北部易下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，花東的降雨則較為局部而短暫，中南部為多雲到晴。

氣象局表示，周一、二（12、13日）北部及東北部持續容易下雨，整天濕涼，周三至周四（14、15日）清晨東北季風的強度更強，影響範圍也更廣，除了北台灣持續涼、冷以外，其他地方溫度也會下降，特別是中部局部地方的高溫也只有20度；周四白天到周五（16日）東北季風會稍微減弱。

氣象局表示，周六（17日）又有一波冷空氣南下，強度有機會比過去再更強，不過資料仍在調整當中，請留意氣象局的最新預報。