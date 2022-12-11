全民運動會桃園代表隊奪佳績獎勵金4054萬元創新高。(呂筱蟬攝)

111年全民運動會桃園市代表隊勇奪36金、39銀、42銅，全國排名第4，榮獲立法院長獎，金牌數及總獎牌數創下歷屆最高，桃園市長鄭文燦11日出席頒獎典禮，頒發「桃園之光」獎座鼓勵參賽表現優異的選手，市府在今年也提高選手獲獎獎金，總計將核發獎勵金4054萬元創新高。

市府體育局指出，全民運動會是台灣非亞奧運項目最高層級賽會，今年全民運動會於10月在嘉義縣舉辦，桃園市代表隊在本屆賽事中角逐運動舞蹈、劍道、巧固球、龍獅運動，以及新增的定向越野、地面高爾夫及五人制足球等，共計30個競賽種類，總計1029位隊職員及選手參賽，歷經辛苦訓練備戰，選手在賽場上展現實力及拚戰精神，競賽結果成績也非常優異。

團體項目包括運動舞蹈勇奪6金3銀4銅，女子巧固球隊創下金牌4連霸，男子劍道團體過關賽蟬聯金牌，以及飛盤、女子輕艇水球、男子龍舟拔河等項目皆奪得金牌。個人項目中，選手周庭義在蹼泳項目雙破全國及大會紀錄（男子50公尺屏氣、4×50公尺水面接力潛泳），范峻嘉以破臥舉大會紀錄奪下桃園市首面健力金牌（74公斤級）。林右在柔術69公斤級蟬聯寢技、格鬥項目雙面金牌。原野射箭項目的魏均珩與許嬿樺射下團體及混雙項目金牌。姚來興在沙灘角力自由式第六級、簡亦芳在太極拳套路38式及莊予曄在太極刀32式均勇奪金牌。

鄭文燦說，這8年桃園在全民運動會、全國運動會的成績，各單項成績表現愈來愈好，今年獎金發得特別多，這8年成就了桃園成為一個喜歡運動、熱愛運動的健康城市，希望給選手們持續鼓勵，競技運動、全民運動都可以發展得更好。