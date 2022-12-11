嘉義市長候選人黃敏惠到共和市場拜票，與民眾熱情握手。（黃敏惠提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長候選人黃敏惠到共和市場拜票，民眾送蒜預祝。（黃敏惠提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長候選人黃敏惠把握今天選前最後一個超級星期天，到共和市場拜票，民眾熱情握手、送好物預祝，針對對手批許多問題沒有解決，黃敏惠再次強調，嘉義市營利事業銷售額連3年創新高，媒合青年創業貸款核貸7800萬元，每年整合性篩檢及免費肺炎鏈球菌疫苗照顧長者。

民進黨嘉義市長候選人李俊俋批黃敏惠市長執政13年，經濟遲滯、青年就業、老人照顧等問題沒有解決。

黃敏惠說，嘉義市營利事業銷售額、嘉義市個人平均可支配所得都連3年創新高；市府推動青年回嘉創業，媒合青年創業貸款核貸7800萬元，也是3年來新高；持續設置社區照顧關懷據點以及巷弄長照站，提供健康促進、預防延緩失能等服務，每年提供整合性篩檢服務以及免費肺炎鏈球菌疫苗，都是照顧長輩的施政。

對李俊俋提到10日政見會後，黃敏惠發出新聞稿「承認去年發2000元，其實是有舉債」，市府表示表示，追加預算案在時序上與總預算案不同，「故意跟自償性公共債務混為一談」，是對於預算編製規定的誤解。

市府表示，2000元振興消費現金是2021年8月追加預算編列5.4億元，財源指明「使用黃敏惠市長任內2020年決算的累計賸餘」，編列時就寫得清清楚楚，9月市議會審查通過，沒有舉債辦理。

市府表示，《公共債務法》明定，公共債務未償餘額預算數，不包括「自償性公共債務」，也就是自債性債務因為日後有特定還款來源，不納入公共債務計算，全國一體適用，目前嘉義市公共債務0，平均每人負擔債務是0。