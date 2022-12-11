台東縣在TTstyle原創館波浪屋草地廣場舉辦原式耶誕趴。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣在TTstyle原創館波浪屋草地廣場舉辦原式耶誕趴。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣在TTstyle原創館波浪屋草地廣場舉辦原式耶誕趴。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

一年一度耶誕節即將到來，台東縣主打「原式聖誕趴」一起嗨波浪，在TTstyle原創館波浪屋草地廣場舉辦原式耶誕趴，邀請MATZKA、比西里岸pawpaw鼓等歌手及團體接力演出，現場還有原民部落工藝品展售攤位，打造全台最具原民風味耶誕派對。

台上精彩演出，為觀眾帶來耳目一新的視覺與聽覺饗宴。台東縣長饒慶鈴表示，TTStyle原創館匯集全縣原住民族美食及文創商品，每年耶誕樹成為大家引頸期盼的重頭戲，今年邀請阿美族藝術家林戎依，以「永恆為主題」利用廢止及廢棄塑膠打造大型耶誕樹，表達對環境永續省思。

原創館1樓及3樓由店家拉日革安，運用魚簍造型布置聖誕藝術角落，原式風格打卡區讓遊客流連忘返，讓旅客留下最美的台東印象。

縣府原住民族行政處指出，今年原式耶誕趴表演陣容豐富且多元，包括台東原住民文化創意產業聚落最重量級的駐村藝術家MATZKA、聲林之王總冠軍柏霖Polin、蟬聯台灣街舞大賽冠軍的原民嬌娃、好聽好笑的男團黑旋風、鼻笛傳承者少妮瑤、年輕創作者斯馬里奧、比西里岸PAWPAW鼓、農男美女、阿里山茶山部落及KIVI等，帶給鄉親滿滿的部落原式耶誕風情。

台東縣政府近年致力推動原住民族表演藝術人才培育計畫，不只扶植歌手、樂團或舞團等表演者，培育後台技術人員，建置TTstudio錄音室、TTICC樂舞實驗室及珍藏原住民音樂珍貴史料黑膠唱片等，軟硬體相互搭配，吸引更多對表演藝術、文創產業等領域有興趣的工作者來台東，打造文化底蘊，讓台東成為原民文化首都。