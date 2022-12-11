公館國中校長方麗萍（右一）一起恭賀獲獎師生。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

全國語文競賽剛結束，苗栗縣公館國中今年再度拿下2個特優獎，包括7年級鍾品宣榮獲汶水泰雅族語情境式演說全國特優，以及校方老師徐熏娸榮獲客家語社會組朗讀全國特優第1名，創下校方難得紀錄，師生一起獲獎，消息傳回學校，大家倍感光榮。

公館國中校長方麗萍說，校方長年致力於推動語文教育，栽培無數優秀子弟，近年來榮獲全國語文競賽大獎殊榮，包括2018年黃芊瑜榮獲全國客語朗讀特優、2019年劉宥心榮獲全國汶水泰雅語朗讀特優、胡馨云榮獲全國作文特優、2010年陳品瑄榮獲全國客語朗讀特優、2021年宋沛宜榮獲全國客語朗讀優等，今天年再次拿下兩項特優，客語在學校生根發芽。

校方老師徐熏娸長年指導學生參賽，包括黃芊瑜、陳品瑄等人都是她指導的學生，今年徐熏娸也以身效尤參加比賽，榮獲全國特優殊榮。

徐熏娸說，客家話是「母語」也是母親教她的話，只要講母語就如同母親還在身邊，未曾走遠，這就是為什麼她那麼愛客家語言，她身為老師期許自己，想要遇見千里馬之前，自己就必須先成為伯樂，正是這樣的反思，讓學生從原本興趣缺缺變得信誓旦旦。

並且她才能陪著學生獲得2018年、2010年全國語文競賽特優，從原本興趣缺缺到信誓旦旦的學生，是學生教會她如何當一位因材施教的老師。

徐熏娸表示，客家諺語「有狀元學生，無狀元先生」，教學過程中最大的收穫，就是學生也把她帶進全國賽的殿堂，當她自己站上擂台時，才能感同身受學生的感受，她也永遠會記得得獎榮耀是客家文化給的，這才是本土語言認同所帶來的無形價值。

另外，從公館國中畢業，目前就讀三義高中的黃芊瑜，從小跟著阿太學客家話，也在今年全國語文競賽客語朗讀獲得高中組優等的好成績，同時也透過特殊選才錄取中央大學客家語文暨社會科學系，未來她希望深研客家語文及發展，延續阿太對她的期許，不要讓客家話失傳。