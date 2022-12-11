30餘架模型飛機一致排開場面壯觀。（李京昇攝）

模型飛機特技秀。（李京昇攝）

苗栗縣航空模型飛行協會11日在苗栗經國飛行場舉辦第8屆航空模型嘉年華會，也是苗栗縣政府消防局首度在大型活動對外透過無人機展演山難及水域事故救援演練。苗栗縣副縣長鄧桂菊與會同歡，並且呼籲所有的玩家，一定要取得相關操作證，才能「玩得開心，飛得安全」。

經國飛行場內畫有長300公尺、寛20公尺的飛機跑道及3個直昇機與多旋翼機測驗區，可滿足最大起飛重量150公斤以下各構型，包括飛機、直昇機、多旋翼機等無人機的測驗需求，也是全國第１座標準的示範場地，是目前台灣最有規模的飛行場地，同時也被各地玩家視為條件優異場域，苗栗縣航空模型飛行協會已連續8年在此舉辦台灣航空模型嘉年華會。

今天活動集結各地飛行好手齊聚一堂，現場邀請各式模型機，如國軍F-16、蘇愷SU-27、A-10疣豬攻擊機等共計30餘架，還有特技直升機表演，更首度邀請苗栗縣政府消防局無人機隊展演山難及水域事故救援演練，以及分享今年9月18日消防局指揮中心接獲報案有民眾獨攀鳥嘴山後失聯，利用空拍機搜尋發現傷者跌落位置救援成功的真實案例。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，苗栗縣政府2017年底啟動無人機創新與發展推動策略，除率先全國訂定「苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法」管理空中秩序，以銜接民航法無人機專章尚未施行無專法可管的空窗期，更創全國之率，辦理無人機空拍攝影競賽，也努力爭取讓全國首座「遙控無人機術科測驗場地」座落在苗栗。

她表示，今日各地飛行好手齊聚一堂，讓本地與外地的飛友一同交流，可說是一場盛大的交流聚會，讓人熱血沸騰，期盼透過航空高品質、高附加價值的概念，讓苗栗縣為全台灣首要之無人機智慧科技城之形象，讓大家看見不一樣的苗栗，帶動縣內無人機產業鏈發展。