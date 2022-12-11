中國大陸近日接連封殺水產品、台啤、高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等指標性商品。民進黨立委邱志偉指出，這可以說是兩岸貿易長期累積的政經分離假象，逐漸被揭開；他也期盼政府要早日正視ECFA簽訂後，這幾年有哪些產業，已經有過度親中依賴的問題。

邱志偉表示，中國大陸對台的經貿報復從原本的農漁產品，要進一步擴大到飲品相關類別，拿出一些行政理由，其實手法都差不多。從去年開始，先是說台灣水果驗出有害蟲等，接著今年又說我國石斑魚驗出禁藥，這次又拿行政理由阻擋台灣水產品、飲品，其實整波複合式攻擊。可以說就是兩岸貿易長期累積的政經分離假象，逐漸被揭開，台灣除了盡早降低對中經濟依賴之外，別無任何方法。

邱志偉說，過去有些人還會認真研究，是否中國大陸提出台灣的農漁產品，或是水果真有問題。但其實這只是不願意相信政治理由，以其他國家為例，除中國大陸以外的國家，假使談及台灣的水果有問題，會以共商解決方案，或是積極回應台灣提出的改善方式因應，只要問題解決便可進口。但中國大陸這幾波下來的處理方法，多是先找一個理由之後，便採最激進的處理方法，直接停止輸入台灣產品，事後也已讀不回，甚至不告知退件理由。

邱志偉提醒國人，與中國大陸貿易的政經分離時代結束了！，台灣是中國大陸可輕易使用的政治武器，只要對台灣做貿易報復，國內必定會有部分陣營的人出來呼籲政府別再得罪中國，但有用嗎？這幾天，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄率台灣龐大的代表團赴陸，成員還不乏馬政府時代高官：前行政院副院長的杜紫軍、前經濟部長尹啟銘等，去見了國台辦主任劉結一等人。這群台灣人中有許多都是力挺兩岸ECFA，卻甫到中國大陸就遇到對台貿易制裁，顯見連去跟中國大陸談都沒效。

他期盼政府要早日正視ECFA簽訂後，這幾年有哪些產業，已經有過度親中依賴的問題。都必須要盡早作該有的補救措施，尤其應當跟企業界或農漁民做好溝通。

他認為，不必過度憂慮中國大陸這幾波制裁，相反應該將其視為台灣經貿的「轉骨時刻」，揚棄長年對陸買辦式的生意模式、面向全球，他相信台灣產品只要優質，在有公平貿易的基礎之上，台灣的各類產品一定能走得出去，同時也能根留台灣，不會有任何產業空洞化的危機。