「信仰2.0特展」，開啟2代間對信仰文化的探討。（吳佩蓉攝）

優化信仰模式，運用年輕人喜愛的卜卦、擲杯方式，延續宗教文化。（吳佩蓉攝）

蔡宜叡（左）與弟弟蔡宜廷（右）從小就對陣頭文化非常有興趣，將神將畫得唯妙唯肖，今年兄弟倆更參與官將首的表演。（吳佩蓉攝）

宗教信仰在近幾年開始轉型，從最初信仰1.0是以「神」為核心，到現在是以「人」為核心。（吳佩蓉攝）

二結文化基金會特別在「二結穀倉稻農文化館」規畫「信仰2.0特展」。（吳佩蓉攝）

廟宇是穩定人心及凝聚村落居民的重要角色，受工業化影響，產生新型態的生活模式，導致廟宇影響力逐漸式微；今（11日）二結文化基金會特別在「二結穀倉稻農文化館」規畫「信仰2.0特展」，開啟2代間對信仰文化的探討，重塑傳統信仰所塑造的社會凝聚力，並保留在地最珍貴的傳統藝術與文化。

「信仰2.0」特展是以2代對談的方式，探討信仰在老一代生活中佔有舉足輕重的地位，而在新世代如何在工業化、資訊化時代，將傳統信仰轉變成新的信仰模式。該展今開幕，為期1年，期間5、6月會舉辦「跳鼓」、「官將首」等傳統文化課程，讓民眾學習後可在慶典時上場表演，藉以將廟宇文化繼續傳承下去。

策展人林筱筑表示，宗教信仰在近幾年開始轉型，從最初信仰1.0是以「神」為核心，到現在是以「人」為核心，加上現代人對於信仰觀念越趨薄落，遂期盼透過展覽、論壇模式，探討其核心意涵，而不只是表面傳承，要真正知道緣由去做改變，方能延續宗教文化。

林筱筑說，展場分為5個單元，其中，陣頭文化在社會汙名化狀況下，二結王公廟執行長王捷民就將廟宇當成潮牌經營，他覺得嘻哈與陣頭的概念、精神是一致的，期望塑造「潮」的廟會文化；另，祭祀議題，老一輩的覺得儀式是祖先傳承下來的不能改，但新世代認為「心誠則靈」最重要，為可轉型的項目之一。

基金會董事長林奠鴻表示，早期地方宮廟文化，除信仰外，亦是心靈上的依靠， 長期扮演凝聚地方重要的角色，像日前王公生過火儀式，近600位信徒放下手邊工作，共同完成儀式，過程中人與人間產生緊密的連結、互動、信任、光榮感與自信，儼然為社會中一股相當重要的力量。

林奠鴻說，透過展覽梳理近40年來宗教文化的現況，探討新世代如何看待「宗教」？像是年輕人會納悶，「神明喜歡我拜肯德基嗎」、「覺得燒金紙不環保，可以給神明虛擬貨幣嗎」等有趣問題；故基金會與廟方努力尋找更多解決方案，有祈冬文化、傳統藝術研究所等，讓大家對土地信仰、宗教文化產生認同感，藉以找回初衷。