中國大陸禁止我國食品進口範圍再擴及金門高粱與台灣啤酒，國民黨立委陳玉珍透露，經與大陸相關涉台部門聯絡，她應邀親自前往大陸，當面坐下來，面對面溝通磋商，明日早上出發，陸方同意給予綠色通道，讓她可直接與有關部門立即進行開會研商後即返台。

陳玉珍坦言，從政這條路，背負著許多鄉親的託付，從來就不是輕鬆的選擇，她因爲胰臟發炎，住了整整一個星期的台大醫院，一出院，就接獲金酒被大陸「暫時禁止進口」的訊息。到底哪裡卡關，沒人說的準，莫衷一是，心想著唯有親身走一遭，才能設法找到解套的可行方案。

陳玉珍表示，近來不管是小三通的重啟，或是金酒銷往大陸，都是攸關金門長遠發展的大事，真的不能等也等不起，經與大陸相關涉台部門聯絡，她定應邀親自前往大陸，當面坐下來，面對面溝通磋商。

陳玉珍指出，明（週一）日早上出發，陸方同意給予綠色通道，讓她可直接與有關部門立即進行開會研商後即返台。明知前方道路困難險阻，背後也可能遭人萬箭穿心，但追求真理及幫金門解決問題的熱忱是她不變的信念，強調與其坐而言不如起而行，多溝通、少誤解，希望有好的結果。