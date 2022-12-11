民進黨台北市立委候選人吳怡農日前提出松山機場遷建的政見，引起外界熱烈討論。對此，民進黨籍澎湖縣立委楊曜以影響國防等原因表示反對，網友則在楊的貼文留言感嘆，吳怡農輸定了。

楊曜今（11）日在臉書發文，表示他堅決反對松山機場遷移。楊曜指出，松山機場是軍民合用的機場，若是將其遷建，不僅會造成離島居民赴台便利性降低，對於國防的影響更大。

網友們也在楊曜的貼文留言，表示「我覺得吳怡農應該輸定了，遷機場蓋公園，瘋了」、「這就要跟你們同黨的農農哥溝通了」、「支持委員」，也有人嘲諷，這是要炒地皮。

而對於有網友留言，表示「上次說要遷移松山機場的侯選人，大輸，退出政壇，別看離島居民人少，戶籍在台灣的要不要算一下，別把2024也賠進去」，楊曜則回覆，政策的看法不同，在民進黨內很常見，他是從國防與離島居民的角度思考，吳怡農則是從台北都市發展的立場提政見，「出發點不同、論點當然不一樣」，但也會找國防部一起和吳溝通。