歲末送愛，雲林縣同濟會贈送物資關心植物人家庭與弱勢兒童。（創世基金會提供／張朝欣雲林傳真）

國際同濟會台灣總會雲林區各分會成員，11日齊聚斗六市斗六國中，打扮成耶誕老人，贈送雲林縣植物人家庭及弱勢兒童生活物資，以及小朋友最喜歡的愛心兔，同濟會表示耶誕節將屆，近2年多來因疫情影響，許多弱勢孩子無法參加耶誕慶典，希望藉此活動讓孩子有1個難忘的節慶回憶。

耶誕節將近各地過節氣氛濃厚，為讓雲林縣植物人家庭及弱勢家庭兒童快樂過耶誕，國際同濟會台灣總會雲林區區主席王清銓、芸欣會會長林玫芳號召雲林區各分會，共同籌畫歲末送愛活動，在首次區務會議即募得三分之二活動經費，最後共募得16萬元，讓活動得以順利舉行。

王清銓表示，同濟會以「關懷兒童，無遠弗屆」為宗旨，希望落實在地服務精神，幫助雲林縣各角落的弱勢家庭兒童，創世基金會在雲林服務已超過10年，長期照顧弱勢植物人及其家庭，這次聯合12個分會一起作愛心公益，在耶誕節前讓弱勢家庭感受社會溫情。

林玫芳說，自己長期關注創世基金會，參與過許多基金會的服務，讓她深深感受到基金會照顧植物人家庭的用心，不只是幫助植物人的家人卸下重擔，還募集資源幫助家庭孩子求學翻轉人生，身為一個母親，對創世深入服務植物人家庭，堅持不放棄的精神感到敬佩。

創世斗六院指出，目前共服務雲林120個家庭，受疫情影響，已3年未辦理大型實體活動籌措安養經費，安養院營運資金銳減、院民衛生用品吃緊，植物人的服務1年365天沒有空窗期，呼籲各界支持創世基金會定期小額捐款，細水長流讓愛不間斷。