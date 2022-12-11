苗栗農工實習處主任鄭安邦榮獲年度教育部杏壇芬芳獎。（苗栗農工提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗農工實習處主任鄭安邦，從「黑手」投入教職20多年，繼6年前獲得全國技藝優良教師後，在教育工作崗位上，再度獲得肯定，今年獲得年度教育部杏壇芬芳獎，12月1日受表揚，校方近日分享好消息。

鄭安邦是農家子弟，父親經營農機行，因此他從國中開始協助家裡修理農機等工作，學習到一技之長的他，從職校農業機械科畢業，一路由台灣省技能競賽、全國技能競賽、到代表國家參加國際技能競賽，取得國手資格為國爭光。

鄭安邦畢業後投入技職教育工作20年，其教育理念為鼓勵學生動手做、做中學，在實習實作課程，也親自示範給學生學習，並配合分組教學互助合作學習的方式，讓學生奠定優良的基礎，並積極培訓技藝競賽及全國技能競賽選手，也以自身經歷激勵學生，鼓勵他們取得專業技術證照，擁有一技之長。

鄭安邦說，得獎是一種肯定，相對的也肩負了大家更深一層的期許，從黑手進到教育界服務，他一直把學生都當自己的孩子看待，希望引導孩子走在正確方向，更希望每位孩子都能成為技職之光，未來他會在這塊教育土地上繼續耕耘，擔任一位最稱職的「黑手」教師。