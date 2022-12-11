台北文華東方酒店-國王派，1480元。（主辦單位提供）

耶誕節腳步越來越近，「第三屆德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」八強將在節日前夕，與消費者分享本屆比賽作品，即日起陸續商品化上市，第二屆冠軍台北文華東方酒店康豐柚也將推出國王派等共襄盛舉。據統計，包含參加本屆初賽的店家，全台將有超過 100家門市推出以法國萊思克AOP發酵奶油製作的國王派、創意丹麥和彎角可頌等新品共襄盛舉，「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」不僅透過專業評比對技藝出眾的烘焙職人給予肯定，更透過比賽作品商品化帶動市場風潮、促進世界飲食文化交流。

德麥食品主辦的「第三屆德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」圓滿落幕，眾所期待的冠軍由一之軒張世彬奪得，亞軍和季軍分別由多那之國際股份有限公司卓宗賢、台南遠東香格里拉陳佳妤拿下。陳建宇（台北優仕紳烘焙館）、施絜中（台北文華東方酒店）、姜蘊祐（桃園pan.guozi 胖菓子）、何柏達（嘉義河馬先生甜點烘焙坊）、鄭樺蔚（屏東明明有蔚工作室）等五位選手並列優選。

國王派galette des Rois是法國人在每年1月6日天主教主顯節前後食用的一種圓形餡餅，由千層酥皮加上杏仁奶油內餡烤製而成，餅中藏有小瓷偶，通常伴隨硬紙做的王冠一起售賣，吃到瓷偶的人可戴上王冠並接受眾人祝褔。如今，在法國國王派雖仍以傳統口味為主流，不過顛覆傳統，在造型和口味上創新也大有人在，並成為當年度聖誕節熱門話題，「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」總決賽即以指定台灣本土食材糖漬金棗、草莓乾、芝麻醬為題，讓國王派重新翻新。

本屆「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」奪冠的「一之軒」張世彬，將參賽作品製程略做調整，可頌預計12／15、國王派預計12／30於全台29家門市正式推出上市。「開心果金棗國王派（999元／7吋）」比賽時原為心型，為了讓消費者可以同時體驗傳統國王派的經典圓形、雕花之美，因此正式上市版本將以圓形為主，而內餡則是以西西里開心果餡和西西里開心果醬為主，混合少許杏仁粉為輔，並以金棗在濃郁的堅果奶油風味之外提點些許果酸清爽，讓風味平衡感絕佳，口味獨特且可口。

第二屆冠軍台北文華東方酒店康豐柚則是推出法國當地兩款截然不同的國王派，一款是南法版的聖誕花圈布里歐，一款是傳統國王派。傳統國王派（1480元），為了凸顯派皮中萊思克發酵奶油的奶香味，有別於一般傳統國王派強調千層的折疊法，康豐柚將折疊次數減少至百層左右，而內餡則是混搭多種杏仁粉，並加入主廚自製的杏仁膏調製，且為了增添滑順感和香氣，加入了少量卡士達和陳釀8年蘭姆酒，同時，以砂糖、上白糖、轉化糖和海藻糖等糖類調配出具有前、中、後味的甜度，讓國王派甜而不膩。同時，康豐柚也推出了南法版的國王派—聖誕花圈布里歐（480元），在麵團中加入大量萊思克奶油與酒漬果乾烘烤，香軟口感與餅皮酥香的國王派截然不同。