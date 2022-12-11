李秉圭從事木藝60年，已獲文化資產保存技術-鑿花技術、人間國寶、國家工藝成就獎共三大獎項。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

彰化縣鹿港木雕工藝大師李秉圭在創作、研究、修復、傳習等方面有所貢獻，獲「2022年國家工藝成就獎」，台灣工藝研究發展中心11日舉行頒獎典禮，行政院長蘇貞昌親自頒獎。蘇貞昌說，政府為了讓各行各業貢獻者被看見、成就被肯定，4年將挹注30億元，讓人間國寶能無罣礙創作，文化得以傳承永續。

國家工藝成就獎得主李秉圭（73歲），是彰化縣鹿港傳統木雕李氏家族第5代傳人，師承全台知名藝師、父親李松林，從事木藝60年，他鑽研傳統木雕鑿花技藝，呈現細緻的雕刻美感，其作品於傳統中納入當代思惟及個人體悟，透過多元創作題材自由演繹，開拓木藝嶄新面貌；創作之外，他亦積極投身修復工作，推動匠藝研究與傳習，培育更多工藝人才。

「頭手工課．李秉圭特展」的作品，展現傳統木雕鑿花技藝所呈現細緻的雕刻美感。（行政院提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝中心除了頒獎，並舉行「頭手工課．李秉圭特展」。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝中心11日舉行頒獎典禮，並舉行「頭手工課．李秉圭特展」，行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、工藝中心主任張仁吉等人出席，蘇貞昌親自頒發獎座及得獎證書給李秉圭。

蘇貞昌表示，國家最高行政機關頒發國家工藝成就獎予李秉圭，代表國家最高的敬意，台灣之美不僅在山水，也在人間國寶，盼大師精神成為典範代代傳承，成就台灣社會最美的樣貌。行政院已核定「台灣工藝文化產業中長程計畫」，2023年起，4年投入近30億元於工藝產業發展，讓人間國寶能無罣礙地創作。

李秉圭說，他從事木雕創作一甲子，這是他第3次受獎，2013年獲文化資產保存技術「鑿花技術」，2018年獲選國家重要傳統木雕保存者（人間國寶），這次榮獲國家工藝成就獎，感恩國家給予的榮耀與肯定，他也以父親的話勉勵工藝師們，「不要半暝仔準午時」意味不要將半夜當白天用，以腳踏實地、頂真的精神及歡喜的心，才能走得長久。