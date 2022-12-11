魯本奧斯倫《瘋狂富作用》獲2022歐洲電影獎最佳劇本。（CATCHPLAY提供）

瑞典名導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）繼《抓狂美術館》後二度奪下坎城影展金棕櫚獎的電影《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness），橫掃第35屆歐洲電影獎4項大獎，一舉抱走最佳影片、最佳導演、最佳編劇及最佳男演員獎，成最大贏家。魯本奧斯倫獲獎時表示：「我投入了很多時間在《瘋狂富作用》的劇本創作上，很感謝我的團隊，還有我的太太陪我一起完這個艱難的任務，過程中經過不斷地調整與修正為的就是要將最好的作品獻給所有觀眾。」

金棕櫚電影《瘋狂富作用》橫掃歐洲電影獎4項大獎。（CATCHPLAY提供）

當魯本奧斯倫獲頒最佳導演獎時，他將該獎項獻給已逝的女主角查爾比迪恩，他感性地說：「我今天能夠站在這裡，要感謝《瘋狂富作用》的所有演員，特別是在今年九月離世的查爾比迪恩，她的表演淋漓盡致，值得所有觀眾一看。」

札特科巴瑞克榮獲2022歐洲電影獎最佳男演員。（CATCHPLAY提供）

在片中飾演俄羅斯富豪的札特科巴瑞克（Zlatko Burić）亦榮獲最佳男演員，他說：「感謝《瘋狂富作用》團隊，感謝魯本奧斯倫導演激發我許多表演的能量，讓我把最好的表現呈現出來。」

電影《瘋狂富作用》描述名模雅雅（查爾比迪恩 飾） 和男友卡爾（哈里斯迪金森 飾）正因感情問題苦惱時，受邀參加一場豪華遊輪之旅，認識了一群暴發戶、企業家等超級富豪。然而，突來的暴風雨，使得頂級的奢華饗宴一夕變成一場失控的生存風暴。《瘋狂富作用》現正熱映中。