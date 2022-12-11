台北市第3選區立委補選參選人吳怡農拋出松山機場遷建政見，引發質疑。準台北市長蔣萬安說，中央與地方更要好好地溝通，提出兼顧軍事及國土規畫的方案，而不是選舉時才倉促提出討論。吳怡農今天表示，直接用「倉促提出」4個字來批評太空洞了，也很可惜沒太大建設性，喊話蔣對他具體5項主張提出不同意之處。

吳怡農下午受訪指出，直接用「倉促提出」4個字來批評，他認為「太空洞了！」也很可惜沒有太大的建設性，我希望蔣萬安對他具體的5項主張，可以提出哪裡不同意。

吳怡農說，他認為這200公頃的土地的使用，應該符合最大公共利益，應該蓋公園可以符合最大公共利益、讓最多人使用，同時在氣候變遷趨勢下也是城市之肺。

吳怡農反問，蔣萬安是不同意這樣的做法跟主張嗎？還是蔣萬安不同意，眼看2030年即將會發生的一件事情、可以在2030年執行的事情，要提前規畫？他呼籲蔣萬安，可以對他具體的5個主張提出批評，他都很願意接受指教。

不過國民黨立委參選人王鴻薇指出，交通局、國防部沒規畫，但同黨的北市副議長葉林傳曾在4年前將松機遷建寫入政見。吳怡農強調，公共政策不需要分藍綠，我們來就事論事，一起為台北更好、台灣更好努力；相關主管部門也有談到，對於國家長遠建設，樂見各界提出各項建議跟想法。

而媒體報導指吳怡農稱機場願意犧牲總統專機，但吳怡農辦公室強調並非原意。吳怡農表示，公共政策本來就是有許多取捨，考量各項因素，他認為符合最大公益就是松山機場遷移，過去許多人都提出，民進黨市長候選人也提出、現任市長提出、現任新北市長也表示同意、台北市準市長也表示基本上支持。

吳怡農說，他的不同是，有提出一個具體時間點，因為2030年隨著桃園機場第三跑道完工，終於有本錢、有條件好好的來提前做規畫，這200多公頃土地的重用、規畫，以及周邊3000多公頃再生，可以提升大台北長期競爭力，公共政策應該就事論事，不需要分藍綠，期待現任市長、即將就任的準市長，一起來談談2030年之後可以怎麼更好地做出整體規畫。

吳怡農表示，他相信自己講得非常清楚了，公共政策本來就是有取捨，但他不希望這麼重要議題被淪為幾個單字，比如說某某專機來政治化或者簡化，這樣是非常可惜的，這明明是一個大家可以好好討論議題，5個主張，對哪個主張不同意、不認同，提出來歡迎批評。

吳怡農說明，就像前幾天說的，松指部主要任務在行政專機，經過各項考量，他認為遷移松山機場符合最大公共利益。