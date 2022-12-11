台中榮總門診大樓大廳及聯絡通道展出名畫家陳美貴的《色象美學展》，為榮總環境增添了許多人文氣息，盼藉此同時舒緩病患就醫時的不安。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

台中榮總利用醫療大樓大廳及聯絡通道開辦藝術陳展已經蔚為佳話，日前門診大樓大廳及聯絡通道展出名畫家陳美貴的《色象美學展》，多件精彩作品，為榮總的室內環境增添了許多人文氣息，盼能同時舒緩病患就醫時的不安。

陳美貴是嘉義朴子日治時期藝術家周雪峰先生的外孫女，她自國立台灣藝術大學美術系畢業後，赴美國密西西里州立大學（MSU）攻讀多媒體資訊碩士，後更獲得聯邦政府獎學金贊助繼續進修博士學位，現職任教於科技大學並擔任文化部國際藝術節文化藝術類專家學者評選委員。

陳美貴說，「色象」意為「色彩象徵」，就是用色彩表現文化性、傳統性與宗教性的概念。本次展出的作品源自她本人走訪過的國度，採擷京都、莫斯科、華沙、奧克蘭及阿姆斯特丹等地區，秋分時節的景物色彩所呈現的感受，表現素材與技法跨合純攝影、科技影像、修圖彩繪及永生花畫作品，相當的精彩。

台中榮總表示，藝術作品的進駐使得連通走廊不再冷冰冰，也豐富了醫療區域大廳的風采，盼能藉由展出這些藝術作品，舒緩病人就醫時緊張及不安的情緒，拉近病人與醫院距離，創造和諧的醫病關係。

台中榮總指出，中榮向來注重醫院同仁人文底蘊的培養，藉由《色象美學展》，特別邀請陳美貴利用下班時間為醫院同仁舉辦作品導覽解說活動，透過陳美貴的現場解說，讓參展同仁和民眾深入了解感官對色彩的體驗與感受，及作品所呈現出的色象美學；大家對於能面對面聆聽陳美貴解說作品創作理念及歷程與色象美學的應用，都覺得收穫滿滿。