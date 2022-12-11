虎門（6791）11月營收4,091萬元，較去年同期成長3.50％。累計1～11月營收4.61億元，年增23.17％。

虎門主要產品為CAE模擬分析軟體，應用產業廣，由於該軟體可協助業者縮縮短研發時程，因此市場需求日益增長，也推升虎門業績穩定成長。

此外，虎門也積極代理產品，提供軟硬體整合解決方案，包括超微、展碁、神雲（泰安）等大廠合作，將運算平台與伺服器及工作站整合。也參與工研院合作開發金屬3D列印設備，與優肯科技合作，提供客戶檢測量測材料參數，提高模擬分析結果的準確度等。

近期虎門再引進德國Gfai tech的三維成像可攜式量測工具，其聲音定位與可視化技術，可精準發現不易以量測方式發現的噪音與振動問題，除了是聲學、降噪領域的完善解決方案外，亦可應用於汽車、建築與結構、機械設備、環境噪音等生活各方面會遇到的噪音。新代理產品預期明年將開始貢獻營收。