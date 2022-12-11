由於今年解封，戶外活動及聚餐等娛樂活動增溫，線上遊戲業因排擠效應，今年11月份的營收均出現下滑，橘子（6180）及宇峻（3546）11月營收年減近兩成。

橘子（6180）公告11月份自結合併營收6.9億元，月減9％，年減17％，主要原因是去年同期兩大主力遊戲改版基期較高。該公司表示，今年改版及新職業活動接序登場，熱度延續。累計1～11月自結合併營收達新台幣106億元，年減1％。

橘子表示，11月GASH樂點串接多元遊戲及活動效益加成，交易筆數較去年成長50％、營收較去年同期成長20％。展望12月，「天堂M」迎來五周年，年度大改版全新職業「雷神」正式上線，持續穩固營運動能。

宇峻（3546）日前公告11月營收為1.25億元，較去年的1.56億元，年減近二成（-19.92％），今年1～11月份的營收為14.6億元，較去年同期衰退7.22％。11月份的營收年減近二成，主要是部份的端遊、手遊、休閒遊戲營收下滑。

宇峻今年前三季每股稅後純益為5.07元，僅次於鈊象、橘子，為遊戲類股每股獲利排名前三的業者。該公司日前法說會時表示，目前正著手多款產品的研發，2023年預期有五～六款新品會上市或封測，未來產品發行策略為全球化、多平台策略。