2022年DJSI道瓊永續指數公布最新評選結果，第一金控於永續發展領域不斷以世界級標準自我精進，成果反映於ESG（環境、社會、公司治理）之表現上，連續五年入選最高等級「世界指數」成分股，亦連續七年入選「新興市場指數」成分股，且24個評選項目有6個項目獲得滿分，24面向得分更高於業界平均，另在政治影響、永續金融、反犯罪政策與措施、環境及社會報告、勞工實踐指標、企業公民與慈善及金融包容性等8個項目排名更居同業之首。

DJSI透過全方位檢視受評企業之ESG成效，篩選出世界及新興市場名列前10％企業為成分股，是全球第一個永續發展指數，亦為國際間最具公信力的永續績效評估工具。

第一金自2011年起即關注ESG議題，順應國際永續發展趨勢，積極推動企業永續轉型，發展ESG多元創新之成果取得多項ISO驗證，2021年永續報告書GRI準則驗證等級提升為高度保證等級，並取得SASB商業銀行及消費金融兩項行業準則指標會計師確信報告，對於ESG資訊揭露品質及有效性之高度要求，亦獲勞動部「永續報告公開職業健康與安全指標績優企業」。

近年來減碳已成為企業不可迴避之重要議題，第一金積極強化氣候變遷治理能力，自2018年導入氣候相關財務揭露建議書（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）框架後，2021年首次發行TCFD報告書獨立揭露第一金融集團2020年氣候治理、策略、風險管理，指標與目標之各項管理成效，2022年賡續發布2021年TCFD報告書，連續二年取得英國標準協會（BSI）Level5+：Excellence認證，並於8月加入碳核算金融聯盟（PCAF），11月初則加入科學基礎減量目標倡議（SBTi），建立集團投融資對象溫室氣體排放量之盤查機制，持續採用PCAF方法學盤查投融資部位之碳排放量，並依其結果研議設定重大投融資短中長期減排目標，以及與投融資策略連結之可行性，預計於2024年提交SBTi減碳路徑，開發更多符合ESG精神之產品及服務，與投融資對象進行議合，攜手客戶邁向2050淨零排放目標。

第一金ESG發展策略亦連結核心業務，子公司第一銀行為首家簽署加入赤道原則協會（EPA）的公股銀行，迄今已承作9件，並將ESG審查因子納入投融資決策過程，落實環境及社會風險控管，更推出「永續績效連結授信專案」，於授信徵審時連結永續發展指標評估，給予符合標準的企業戶利率減碼，至2022年10月底總計核准58戶，核准額度954億元，更逐年提高綠色/可持續發展債券投資比重，亦發行綠色/可持續發展債券及ESG相關概念基金，成功募集並管理6.82億元綠能基金，同時投資3億元興建太陽能電廠，預估年減二氧化碳排放量約5.65萬公噸，約145座大安森林公園年吸碳量。

一銀也發行「綠色信用卡」，其中綠活卡提撥千分之二消費金額，攜手客戶及供應商協助偏鄉小學及弱勢機構汰換節能LED燈具，累計減少二氧化碳排放量已突破600公噸；亦訂定集團範疇一、二每年須較基準年（2021年）減量4.2％之SBT減量目標，且至今海內外已有34棟綠建築，並將擴大使用綠電至20處營業據點。

此外，第一金呼應聯合國永續發展目標，對弱勢及偏鄉地區提供金融服務，截至10月底，中小企業放款餘額達9,140億元，市占率連續12年居國銀第一；並推動安養信託結合保險商品、以房養老逆向抵押貸款結合不動產保全信託等，打造高齡者及身心障礙者友善之創新金融環境，獲金管會信託2.0評鑑安養信託獎第一名及最佳信託獎第二名；針對女性辦理微型創業鳳凰貸款，截至10月底累計已貸放814戶，貸放金額逾5億元，核貸率逾9成，創意產業貸款總授信餘額亦達271億元，不少知名國片皆由一銀辦理輔導金信託。秉持「在地經營在地關懷」精神，持續透過綠色關懷、社會關懷、藝術文創、體育競技四大公益策略，整合集團資源及社會力量，解決社會及環境問題，近年更聚焦改善臺灣「無醫鄉」問題，協助花蓮縣牙醫師公會提升「瑞穗牙科醫療站」設備及臺大醫院金山分院建置中繼病房，讓當地居民得以就近就醫，免去長途求醫之不便。

第一金控積極邁向ESG永續願景的努力，持續在DJSI、MSCI及FTSE等三大國際永續指數取得佳績，MSCI「全球標準指數」成分股ESG Ratings銀行業類別由AA級提升為AAA級，並連續6年獲選納入倫敦「富時社會責任新興市場指數」（FTSE4Good Emerging Index）成分股，CDP（Carbon Disclosure Project；碳揭露專案）更連續四年居Leadership Level領導等級，也是唯一連續四年榮獲「國家企業環保獎」最高榮譽巨擘獎之金融業，繼統籌成立公股金融事業ESG倡議平台後，今年更獲金管會選入永續金融先行者聯盟成員，為唯一入選之公股金融機構。