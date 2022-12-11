特三營在秦良丰生日當天，特別邀請他一同參與12月份的慶生活動。（軍聞社照片）

陸軍航特部於107年5月執行漢光演習，上兵秦良丰跳傘時因主副傘沒開，自130層樓高空墜落，他的父親在9月曾分享秦良丰最新復健的畫面，花了45分的時間，全家陪著秦良丰一起走完醫院的一圈。而今（11）日適逢秦良丰30歲生日，根據《軍聞社》報導，「特三營」特別邀請他一同參與12月份的慶生活動，秦良丰回營區接受大家的生日祝福。

《軍聞社》報導指出，秦良丰到達營區後，伴隨著官兵高昂的歡呼聲揚起下車，在航特部指揮官張中將、特指部指揮官邱少將等人的熱烈歡迎下，秦良丰靠著自己的力量踏上臺階，慢慢移動至舞臺，參與今天的慶生活動。

同為特三營的高立埁提到，他因為108年受特種地形跳傘而受傷，造成腰椎第二節骨折及右腳掌粉碎性骨折，但看著秦良丰而激勵了自己，雖然現在還尚未完全康復，卻也可以順利行走，也祝福秦良丰未來也能順利回到崗位上。

航特部指揮官張中將表示，「我很感動良丰用這正向的態度面對所有的一切困難，也非常感謝良丰爸爸媽媽對於部隊的支持！」