企排第9周11日進入第2天賽程，首場比賽由女子組前兩名極速超跑與台北鯨華正面交鋒，鯨華本場比賽攻守俱佳，反觀極速超跑關鍵時刻總欠缺臨門一腳，鯨華終場就以25比16、21、17直落三橫掃極速超跑，除摘6連勝，目前戰績7勝2敗繼續穩坐女子組龍頭位置。

開局林書荷掌握在四號位的攻擊，幫助鯨華取得領先，但極速超跑Aleoscar不遑多讓，發揮在前排的高度優勢趕上比分，初期雙方戰成平手。蔡幼群與林書荷兩人互別苗頭，你來我往的攻擊讓觀眾看的驚呼連連，此時鯨華吳芳妤挺身而出，連續小吊球得手讓極速超跑防不慎防，加上林書荷在後排攻擊得手順勢拉開差距，首局鯨華順利拿下。

第二局極速超跑Carla與蔡幼群加強火力，加上在前排有效牽制住鯨華的攻勢，極速超跑開局取得3分領先，此時鯨華 Bia 與吳芳妤聯手一攻一守將分數超前，極速超跑立刻喊出暫停調整。暫停回來，鯨華持續提供穩定的輸出，Gabi與林書荷兩人的攻勢幫助球隊取得6分領先，此時Carla獨挑大樑連趕5分，迫使鯨華喊出暫停調整，暫停回來鯨華Bia、Gabi與林書荷3人幫助球隊穩住陣腳，將差距維持在3分以上，鯨華收下第二局。

第三局極速超跑高歆媛與Carla接力幫助球隊開局取得領先，但鯨華甘可慧與Bia展現兇猛的攻勢，再次要回領先，鯨華Bia與吳芳妤乘勝追擊，將領先優勢擴大到5分，迫使極速超跑喊出暫停，暫停回來林書荷與甘可慧繼續穩定火力輸出，幫助球隊以25比17拿下比賽勝利。