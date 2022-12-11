嘉義縣長翁章梁與書法家及地方人士同框。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

財團法人鹿仔草文化藝術基金會舉辦「鹿仔草書藝宴．書法家返鄉聯展」，邀請6位鹿草鄉出身書法家在鹿草鄉公所旁文化學堂展出作品，11日由縣長翁章梁主持開展，82歲張忠良先生說，感謝母親當年給他磚頭練字，勉勵他知識是一輩子用不完的寶藏。

6位書法家張忠良、施永華、葉信壽、葉寶專、曹淑蕊、陳進順，聯展26幅作品，收錄在作品集的有36幅，其中，張忠良、施永華是師生檔，6人都得獎無數，也辦過多場個人展，還有老師持續指導學生傳承書藝。

這項聯展今天舉行開幕典禮，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議員詹琬蓁、鹿草鄉長楊秀玉出席，場面熱鬧溫馨，即日起展出至明年1月19日。

82歲張忠良先生感謝母親當年給他磚頭練字。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

張忠良說，感謝母親當年給自己1塊磚頭練字，還不停叮嚀自己要多念書，田地家業都有可能一夕全無，唯有念進腦袋裡的知識才是屬於自己的，母親的一席話讓他終身受用無窮，也開啟他習字之路。

翁章梁表示，感謝鹿仔草文化藝術基金會推動聯展，讓鄉親們看見鹿草人的文化底蘊，早期鹿草鄉有推行書法，許多人學會書法後就養成了興趣，日後持續耕耘，如今有多位書法名師出身鹿草，未來也期望書法藝術能持續傳承，讓更多人感受書法之美。