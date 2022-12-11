近年來許多民眾的生活充斥著各種社群軟體，使用族群也隨著時間不斷變化。近年來年輕人卻不再使用臉書，而是使用大陸軟體小紅書，許多網友認為，廣告太多就是現在年輕人不用臉書的最大原因。

原PO在PTT發文表示，「為什麼FB幾乎被IG取代了？」，提到現在年輕人到40歲以下幾乎不用臉書只用IG，臉書的使用族群剩下政治人物和老人，不過IG已經是臉書旗下的軟體，「為什麼年輕人只用IG不用FB？有沒有八卦？」

對此，許多網友紛紛回應，「現在都用小紅書了」、「年輕人都用小紅書了，國高中妹子」、「IG？你老人哦，現在都小紅書」、「IG也被小紅書取代了」、「很多國高中生愛用小紅書，這是真的」、「小紅書吊打IG，但IG人多」、「女生看小紅書的很多啊，美妝資訊超多」、「FB不都是老人和政治狂？IG被FB買下後就變爛」。

其中不少人指出，臉書被年輕人棄用的原因就是廣告太多，「垃圾廣告太多，演算法改變」、「廣告太多，大多數人都用真名，不敢亂留言」、「垃圾廣告太多，也有假帳號問題」、「因為父母都用FB，還有FB文章都有老人臭，再來噁心廣告特別多」、「硬塞超多廣告且超高比例的詐騙廣告」、「廣告太多啦，但IG現在也是超多廣告，早晚要下去」。