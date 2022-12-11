美國空軍一架要價超過20億美元（約新台幣614億元）的B-2「幽靈」匿蹤轟炸機，昨（10）日在例行任務中緊急迫降密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）跑道，轟炸機在迫降後起火、受損，報導指出一邊機翼著火後一邊機翼陷入泥濘，所幸這起意外並未造成人員傷亡。

綜合美國網路媒體「動力」（The Drive）網知名軍武新聞部落格「戰區」（The War Zone）、美國軍事網「任務與目標」（TASK & PURPOSE）報導，一架B-2A「幽靈」轟炸機昨日在例行飛行任務途中發生緊急狀況，緊急迫降懷特曼空軍基地跑道，美軍第509炸彈聯隊（509th Bomb Wing）後續證實發生這起事故。

No one was injured in the incident at Whiteman Air Force Base after the B-2 Spirit made an emergency landing during a routine flight. https://t.co/KNkc3AzIZE — Task & Purpose (@TaskandPurpose) December 11, 2022

第509炸彈聯隊發布聲明指出，「一架美國空軍B-2幽靈轟炸機在例行任務中發生飛行故障，轟炸機成功緊急降落懷特曼空軍基地跑道但仍受損。」

B-2 Bomber Ran Off Runway During Emergency Landing https://t.co/4zVxJZTeDA — Robert Farley (@drfarls) December 11, 2022

報導引述第509炸彈聯隊的說法，轟炸機在降落後起火，不過基地消防單位隨後撲滅火勢，這起事故並未造成人員傷亡，目前美國軍方仍在調查事故發生原因，但並未說明發生何種故障。

報導引述現場畫面指出，發生事故的轟炸機就停在跑道上，其中一邊機翼著火後一邊機翼陷入泥濘。

B-2「幽靈」轟炸機發生事故之所以受到關注，主因在於美國空軍一共只有20架B-2轟炸機，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，打造一架B-2「幽靈」轟炸機要價超過20億美元，駐紮在懷特曼空軍基地的第509炸彈聯隊及美國空軍國民警衛隊（Air National Guard）第131炸彈聯隊（131st Bomb Wing）都有操作B-2轟炸機。報導評論，任何一架匿蹤轟炸機受損都會對美國空軍造成巨大影響。

11月7日8架懷特曼空軍基地B-2轟炸機參與「Spirit Vigilance 22」演習，進行大象漫步。

值得注意的是，另一架B-2轟炸機2021年9月才發生類似意外，當時轟炸機在緊急降落後滑出跑道，左邊機翼插入泥土。