新北市三重區在7日深夜發生一起債務糾紛押人案件，有一名女子因欠人20萬元不還，結果遭債主在網路上警告「要給她好看」，有位黑幫大哥知道後幫她出頭，帶3人當街痛毆債主，結果眾人見警方將趕到現場時，債主疑似因自己身負8條通緝，為避免遭逮「自願」跟圍毆他的人一起逃跑，最終包含女子在內共5人不到1小時就全遭逮捕法辦，而債主則被押解歸案。

據了解，由於李姓男子遭29歲林姓女子欠20萬元不還，因此在網路上放話李女再不還錢就要給她好看，結果49歲的竹聯幫成員曾姓男子便替友人林女出頭，雙方因此槓上，並相約7日晚間11時到三重區大智街談判。

當時談判現場除了林女外，曾男也帶29歲呂姓男子、26歲曾姓男子、38歲劉姓男子3人到場助陣，而李男則獨自到場，果不其然雙方一言不和就發生衝突，李男遭對方痛毆，被打到眼睛紅腫，頭部也有多處擦挫傷，這時有路人發現趕緊打電話報警，眾人見警方即將到達現場，立刻做鳥獸散，沒想到李男疑似因身負8條通緝，自願選擇「被押走」，與參與圍毆的呂、曾二人搭車逃跑。

警方獲報後趕抵現場時，眾人已經四散逃逸，不過因為債主李男「疑似」遭人押走，三重警方立刻組成專案小組進行追緝，調閱監視器鎖定涉案車輛、以車追人，先在五股區中興路攔查到主嫌曾男與林女，之後在三重區重新路與福德南路口逮到劉男，最後在中和區中興街公園的公廁裡逮捕曾男及呂男，並發現躲在公廁裡的李男。

林女及曾男等5人訊後依妨害自由、傷害、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢偵辦，另外李男因有8條通緝中，訊問後解送士林地檢歸案。