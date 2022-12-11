副總統賴清德表態參加這次的民進黨主席補選，被外界視為在為2024總統大選鋪路，而台灣民眾黨的柯文哲也有意角逐2024，國民黨人選則尚未確定，其中新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫都被看好會參選。沒想到國民黨台北市議員徐巧芯近日就爆出了驚人的內幕，直言「對蔡英文而言，賴清德當總統比國民黨當總統還糟糕，畢竟她心裡最不想讓大家看到的，就是論文的真相被翻出來」。

徐巧芯近日在中天政論節目《中天辣晚報》中表示，其實蔡英文在找來賴清德當他的副手之後，並沒有因此放鬆她對賴清德的警戒。徐巧芯直言，「據我所知，她甚至一直都懷疑，彭文正老師近年來狂打她的博士論文及學位案，這些獨派的作為，是不是這件事就是跟賴清德有關？」徐巧芯更認為，「賴清德當總統，比國民黨當總統還糟糕」。

徐巧芯更接著說，對蔡英文來說，她心裡最不想讓大家看到的，就是論文的真相被翻出來，所以她心裡一直覺得說，「是不是就是賴清德在搞我？如果賴清德選上總統，是不是會公開蔡英文的論文，讓大家看？」所以之前才一直有一個說法是捆龍索，過去常把賴清德捆住。

徐巧芯還說，其實在今年地方選舉，選前關鍵階段，賴清德卻跑去帛琉釣魚，而現在選後沒人檢討賴清德，同時他更搖身一變變成現在民進黨最清新的人，選前也沒什麼幫小雞站台，姿態也擺很低，也因此沒有受傷。所以現在他就算選黨主席，英系也沒有人敢挺身反對他。