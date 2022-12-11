台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於明年1月8日投票。傳出民進黨參選人吳怡農陸戰太弱，民進黨前秘書長邱義仁已在團隊操刀。吳怡農今天下午受訪時直言「這是我第一次聽說」，強調會堅持自己節奏、策略。

吳怡農說，在明年1月8日前就一個非常明確目標，希望選舉回到政見，選舉回到議題，透過具體影響中山、松山區選民的議題，贏得大家信賴、支持。

而吳怡農日前邀請台北市議員王世堅、「呱吉」邱威傑站台，恐讓深綠選票流失。吳怡農解釋，主視覺記者會邀請呱吉，是因乾淨選舉的政見跟承諾，受到呱吉在市議會自治條例推動的影響，這是很好的方向，他也相當認同，王世堅出席記者會則是因為王是競總總督導。

另外，網路溫度計指出對手王鴻薇落跑議員的議題沒有沒發酵，反倒是吳怡農黑道議題發酵。吳怡農表示，任何網路聲量或選舉相關民調，都是參考依據，無論如何，他還是照著自己的節奏、策略一步一步往前執行。